В Киеве продают таинственный старинный особняк: как он выглядит и сколько за него просят (фото)

Здание находится в аварийном состоянии

В исторической местности Киева в Шевченковском районе продают особняк Котунского. Этот трехэтажный дом был построен 135 лет назад и он является памятником зодчества местного значения.

За старинный особняк просят 380 тысяч $ и предлагают превратить его в "клинику, бутик-отель или спортивное учреждение". Объявление о продаже появилось на профильном ресурсе.

Так, на Татарке в Киеве продается исторический дом Котунского, который был построен в далеком 1889 году. Площадь особняка составляет 460 метров квадратных. Он имеет три этажа и 6 комнат. Общая территория участка составляет 14 соток.

Также в доме есть газовое отопление, водоотведение и электроснабжение.

В объявлении о продаже указано, что данное строение — это "особняк в неоренессансном стиле со своей уникальной историей". Построен он был, согласно Своду памятников, 135 лет назад по Якубенковскому переулку, который назывался в честь местного домовладельца и мецената инженера Якубенко.

А построил его для себя Казимир Котунский, который был священником церкви Святого Феодора, которая находилась неподалеку на улице Овручской, но, к сожалению, не сохранилась.

На данный момент дом находится в аварийном состоянии и выглядит довольно плачевно.

"Как и многие другие старые дома Татарки, фасады здания остались неоштукатуренными в послевоенные годы и сохранили теплую фактуру кладки из желтого киевского кирпича, столь характерную для Киева конца 19 — начала 20 века", — говорится в сообщении.

И лишь некоторые детали выделены еще с тех времен красной краской.

Автор объявления также подчеркивает, что исторический особняк новый владелей может снести и на его месте построить "любой объект". Однако дом Котунского — является памятником зодчества местного значения и это значит, что его снос невозможен и незаконен. Соответствующий приказ Минкультуры был принят еще в 2008 году.

"Особняк Котунского — это ваша возможность нового строительства под любой объект в нашем городе, идеальное место для воплощения любых идей и пожеланий! Имеем право собственности на имение", — говорится в объявлении.

Интересно также и то, что в объявлении указано две цены — 380 000 $ и 640 000$.

Как возникла Татарка

В средине 19 века на холмах между Подолом, Глыбочицей, Щекавицей, Лукьяновкой, Юрковицей, Волчьим и Репьяховым ярами, поселились 60 семей татар. Они преодолели непростой путь от Нижнего Новгорода до Киева в поисках лучшей жизни.

Изначально татарские семьи поселились в районе нынешней улицы Татарской. Позже поселенцы начали перемещать свое жилье к горе Щекавица, ближе к Житнему рынку.

Первые дома на Татарке строили небогатые люди и им разрешали возводить только деревянные дома. Воду же на Татарку провели только в 1920 году.

Татары занимались в основном мыловарением и изначально именно его они развозили по селам и киевским улицам. Однако спустя некоторое время татары начали активно скупать у населения старые вещи, а затем их же перепродавали новым клиентам.

Так в столице зарождались первые секонд-хенды.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Киеве продается уникальный особнях в стиле Роксоланы практически за 4 миллиона долларов. Здесь есть собственный сад, просторная терраса, бассейн и шикарная гостиная с мраморными колоннами.

Расположен дом на территории частного сектора в Печерском районе Киева. Стоит признать, что усадьба на самом деле выглядит необычно и создает целостный образ ближневосточного поместья.