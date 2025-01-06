Весна витісняє зиму в Києві. Синоптики прогнозують різке потепління

На початку тижня у столиці України пануватимуть морози та опади. Незабаром температура поступово підвищуватиметься, однак дощі залишаться

Початок тижня, 6 січня, у Києві буде морозним, але вже 7 та 8 січня очікується "плюсова" температура. Синоптики також прогнозують місцями сніг з дощем.

Протягом цих днів не передбачається сильних вітрів, лише помірні. Про це йдеться в прогнозі Meteofor.

З ночі й до самого вечора небо у понеділок, 6 січня, очікується переважно хмарним. Упродовж другої половини доби буде йти невеликий сніг з дощем. Синоптики попереджають про ожеледицю. Денна температура зафіксується близько 0 градусів, а вночі вона впала до -6 градусів. Сила вітру в цей день не перевищить помірних 6-7 м/с.

Наступного дня, 7 січня, вночі триматиметься сильна хмарність та очікується невеликий сніг з дощем. Однак вже вранці буде ясна погода, хоча вдень та ввечері знову набіжать хмари. У вівторок також прогнозується різке підвищення температури, адже у денний час стовпчики термометрів покажуть +8 градусів, а в нічний — +2 градуси. Найбільші пориви вітру передбачаються упродовж ранку-вечора — помірні 6 м/с.

Середа, 8 січня, також принесе сильну хмарність, нетривалі опади та теплу погоду. Дрібні дощі мають відбутись лише ввечері. Повітря вдень прогріється до +5 градусів, а вночі охолоне до +3 градусів. У цей день пориви вітру не перевищать помірних 6 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в січні в Україну прийде тепло. Місцями передбачається до +13 градусів.