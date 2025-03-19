"Разом із цирком та фабрикою акордеонів": в Україні оцінили ідею Трампа про американське управління АЕС

Українці пожартували про те, що ще передати в управління американцям

Президент США Дональд Трамп вважає, що передача в управління Вашингтона українських АЕС стане найкращою гарантією безпеки. Однак в Україні вважають, що в управління США можна передати й деякі інші об’єкти.

Офіційної реакції на брифінг у Білому домі наразі не надійшло. Проте, українці вже почали обговорювати цю тему.

Наприклад, нардеп Ярослав Железняк ("Голос") зазначив, що навряд чи "Енергоатом" погодиться на цю ідею.

Залізняк також пожартував, що американцям можна запропонувати в управління Державну продовольчо-зернову корпорацію, а також кілька комунальних підприємств та голову однієї з районних адміністрацій.

Про те, що Енергоатом не віддасть управління, також повідомив політичний аналітик Олег Постернак.

Український підприємець Григорій Маленко пожартував, що на додачу до АЕС у Білому домі хочуть також паркувальне місце біля Київської міської адміністрації та земельну ділянку.

Економічний експерт Юрій Богданов своєю чергою припустив, що це хороша ідея та запропонував передати Запорізьку АЕС та Курахівську ТЕС, які окупувала Росія.

Політтехнолог Олександр Нойнець зазначив, що Україна має "великий список критичних об’єктів, які потребують захисту". Як приклад він назвав Київський цирк та фабрику акордеонів. За його словами, для оптимізації всього цього точно знадобиться втручання Ілона Маска.

До речі, про Маска також згадали й в контексті того, що він нещодавно закликав запровадити санкції проти українських олігархів.

Як повідомлялося раніше, у Білому домі прокоментували розмову президентів Зеленського та Трампа. Там повідомили, що, крім угоди про припинення вогню, лідери обговорювали питання посилення ППО, повернення українських дітей та інші важливі теми.