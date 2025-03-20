"Кілька літаків прилетіли в Україну": Зеленський повідомив про нові F-16 та висміяв росіян

Зеленський поглузував з російської пропаганди, яка заявляла про збиття українського F-16

Україна додатково отримала кілька винищувачів американського виробництва F-16. Точна цифра отриманих літаків не називається. Водночас заяви російської пропаганди про нібито збиття літака F-16 над Сумщиною – цілковита брехня.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час відеоконференції з журналістами. Він не став говорити, з якої країни прибули додаткові літаки, та скільки їх було отримано Україною.

"Додаткові F-16 прилетіли в Україну. Це хороша новина", – зазначив президент.

Окрім того, Зеленський поглузував з російської пропаганди. Росіяни 19 березня почали розганяти фейкову новину про те, що над Сумською областю України російськими військами нібито було збито американський F-16.

"Руські набрехали, що збили F-16. Брехня! F-16 ніхто не збив! А ось кілька літаків F-16 прилетіли в Україну", – додав президент.

Зазначимо, не так давно винищувач F-16 Збройних сил України зафільмували жителі Сум. Літак пролетів над прифронтовим містом на наднизькій висоті. Варто зазначити, що мало кому до цього вдавалося упіймати таку "пташку" в об’єктив, а тим більше з такої відстані. З літа 2024 року, коли Україна отримала перші F-16, у мережі з’являлося лише кілька відеороликів, на яких було знято українські F-16.

Тим часом бельгійська влада перенесла терміни постачання 30 обіцяних Україні літаків F-16 щонайменше до кінця 2025 року. За словами начальника Генерального штабу Бельгії Фредеріка Вансіни, відтермінування пов'язане із затримками в отриманні самою Бельгією американських винищувачів F-35.