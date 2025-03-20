Замість "військової" інвалідності поставили "цивільну". Що робити, якщо ВЛК неправильно визначила причину

Військовий, що отримав висновок ВЛК, де неправильно встановлено причину інвалідності, може оскаржити його

Інвалідність військовим в Україні встановлює військово-лікарська комісія (ВЛК). Якщо в рішенні комісії було помилково вказано, що обмеження активності настало не в наслідок військових дій, то військовий має право оскаржити висновок.

Для встановлення "військової" інвалідності в рішенні військово-лікарської комісії (ВЛК) має бути прямо зазначено, що травма чи хвороба виникли через участь у боях. Про це розповіли Адвокат Сергій Ланкін і керівниця медичного напряму в ГО "Юридична сотня" Христина Ковцун виданню "Українська правда".

"Загалом, якщо на момент проведення МСЕК було рішення ВЛК, де визначено правильний причиновий зв’язок, то група мала б бути такою, що пов'язана з війною", – пояснила Христина Ковцун.

Якщо ж рішенні ВЛК немає інформації, що інвалідність "пов'язана із захистом Батьківщини", то військовий не зможе отримати статус "особа з інвалідністю внаслідок війни", одноразову допомогу відповідного розміру та військову пенсію.

За словами адвоката, у такому випадку інвалідність вважатиметься тією, що настала під час проходження військової служби, тобто не пов'язана з участю у бойових діях. Іноді можуть бути ситуації, коли втрату здоров'я взагалі не пов'язують із виконанням обов'язків служби.

Аби виправити неправильну інформацію у рішенні ВЛК, військовому потрібно направити скаргу до Центральної ВЛК про внесення змін до такого рішення або переогляду військовослужбовця. Якщо ж неправильна інформація є у рішенні експертної команди — подати скаргу до Центру оцінювання про внесення змін до такого рішення або повторного проведення оцінювання функціональності.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи може військовий, якого звільнили на 30 днів за рішенням ВЛК, перебувати вдома.