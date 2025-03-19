Казочка для американського дідуся. Чи могли росіяни збити свої дрони, запущені по Україні

Інформація росіян далеко не завжди відповідає дійсності

В Україні відреагували на слова спецпредставника США Близького Сходу Стіва Уіткоффа про те, що росіяни нібито "збили свої ж дрони" після наказу Володимира Путіна. Експерти сумніваються в тому, що окупанти справді стали б це робити.

Про це "Телеграфу" розповіли експерт з авіації Анатолій Храпчинський та співзасновник DroneUA Валерій Яковенко. Вони зазначають, що противник може багато чого говорити і це переважно не відповідає дійсності.

"Я вважаю, що Білий дім підсів на той самий наркотик, на якому сидить Кремль", — коротко зазначив Храпчинський.

Яковенко, своєю чергою, додав, що вже звик сприймати навпаки всю інформацію, яка походить від росіян.

"Важко сказати, чи реально це. Але сто відсотків ворог гарантовано може говорити що завгодно, і він це робить. Зазвичай я сприймаю всю цю інформацію навпаки", — сказав він.

Як відомо, 18 березня президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з Путіним, під час якої було схвалено припинення ударів далекобійною зброєю по об’єктах енергетичної інфраструктури. Відразу після цього росіяни розпочали масштабну атаку по Україні з використанням близько 150 дронів.

19 березня Віткофф заявив про те, що атака почалася до того, як Путін віддав наказ і додав, що, мовляв, російська ППО сама збила сім своїх дронів, які летіли на енергооб’єкти України. При цьому він визнав, що про це йому розповіли самі ж росіяни.

"Я схильний вірити, що Путін діє сумлінно. Він сказав президенту Трампу вчора, що діятиме сумлінно", — заявив він.

Варто зазначити, що президент України Володимир Зеленський провів розмову із Трампом. Після цього американський президент повідомив, що зараз відбувається процес "узгодження запитів та потреб Росії та України".