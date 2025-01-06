Весну чекали? Синоптик приголомшив прогнозом на 7 січня, де буде тепло (карта)

Не виключені рекордні показники максимальної температури в окремих регіонах

У вівторок, 7 січня, після короткочасних морозів в Україну прийде справжнє весняне тепло. А наприкінці тижня взагалі буде висока температура повітря.

Синоптик Ігор Кібальчич розповів, якою буде погода в регіонах України на другий день робочого тижня. А також пояснив, чому насувається тепло.

Погода в Україні 7 січня

В Україні в цей день буде переважно без опадів, лише вночі на північному сході країни очікується сніг та мокрий сніг, місцями ожеледиця. У західній частині тумани. Вітер південно-західний, 7 — 12 м/с.

Температура повітря вночі становитиме -1…+4 тепла, вдень +3…+8, у південних та західних регіонах місцями до +11 градусів тепла.

В чому причина потепління

За словами синоптика, на територію нашої країни почне активно надходити тепле та вологе повітря середземноморського походження. У зв'язку з цим, температурний фон суттєво підвищиться, не виключені рекордні показники максимальної температури в окремих регіонах. Часом проходитимуть опади, переважно у вигляді дощу та мряки, інколи з мокрим снігом.

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