Трамп захотів українські АЕС: що придумали у Білому домі

У США вважають взяття під контроль українських АЕС найкращою гарантією безпеки для України

Вашингтон може взяти контроль за атомними електростанціями України. Про це президент США Дональд Трамп вів переговори із президентом України Володимиром Зеленським.

Його слова навела речник Білого дому Керолайн Левітт під час брифінгу 19 березня. За її словами, у США багато досвіду у сферах енергетики та комунальних послуг.

"Він сказав, що Сполучені Штати можуть бути дуже корисними в управлінні цими (атомними, — ред.) станціями. З його досвідом у сфері електроенергетики та комунальних послуг участь Америки в цих планах стане кращим захистом для інфраструктури та підтримкою української енергетики", — сказала вона.

Не зовсім зрозуміло, що саме вона мала на увазі під передачею АЕС в управління американцям і як на думку Трампа має виглядати цей процес, і чи це стосувалося лише ЗАЕС чи всіх українських станцій.

Левітт зазначила, що питання укладання угоди з мінералів теж поки що залишається на столі, просто зараз акценти зрушили у бік питань щодо укладання угоди щодо припинення вогню між Україною та Росією.

Як повідомлялося раніше, Трамп після переговорів із Путіним зателефонував Зеленському та розповів про деталі розмов. До цього український президент розповів, що Україна не визнає окупованих територій російськими. При цьому він не згадував, що питання АЕС стоїть на порядку денному.