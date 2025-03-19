Про це не говорять. Е-гривня насправді існує вже давно, - фінансовий оглядач

Фінансовий оглядач вважає, що мова про тестування не йде

Електронна гривня вже працює в Україні кілька років, хоча офіційно цей факт не афішується. Цифрова валюта національного банку фактично використовується через державні програми соціальної підтримки.

На цьому наголошує шеф-редактор "Фінансового клубу" Руслан Чорний. У коментарі "Телеграфу" він сказав, що е-гривня вже кілька років функціонує на українському ринку, хоча офіційно про це майже не говорять. Цифрова валюта фактично використовується через державні проєкти, такі як єПідтримка, єДопомога та єВідновлення.

"Наскільки я розумію, тестування е-гривні вже давно розпочалося. Державні проекти єПідтримка, єДопомога, єВідновлення та інші і є застосуванням егривні. В них цільове призначення, контроль і нараховуються вони з бюджету на особисті рахунки людей", — зазначає Руслан Чорний.

"Тобто це не тестування, а е-гривня вже кілька років існує на ринку, просто чомусь про це не говорять. Думаю, що немає політичного рішення підіймати цю тему у військовий час. Хоча я не вважаю це проблемою", — додає Чорний.

Раніше "Телеграф" також писав, що е-гривня не стане сенсацією. Така валюта існує в деяких країнах, проте попиту не має.