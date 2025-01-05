Зима знову скасовується? Якою буде погода у п’яти великих містах України 6 січня

Жителям деяких регіонів знадобляться парасольки

Після помітного похолодання цими вихідними до України знову повертається плюсова температура. Традиційно найтепліше буде на півдні.

Про те, якою буде погода у понеділок, 6 січня, повідомляє sinoptik.ua. Йдеться про п'ять великих міст України: Київ, Харків, Одесу, Дніпро і Львів.

Київ

У столиці зранку та вдень буде мінусова температура повітря — від -4 до -1 °C. Проте вже ввечері потепліє до +1 °C. Буде переважно хмарно, можливі незначні опади у вигляді снігу. Вітер буде південній, 2 м/с.

Харків

У місті буде хмарно з проясненнями. Ближче до вечора можливий мокрий сніг. Температура повітря буде вдень коливатись від -4 до -1 °C, а ввечері теж очікується +1 °C. Синоптики прогнозують пориви вітру до 5 м/с.

Одеса

Цього дня в місті буде тепла погода. Вдень очікується до +6 °C. Буде хмарно з проясненнями та без опадів. Вітер буде південній з поривами до 4-5 м/с.

Дніпро

У Дніпрі температура повітря буде вдень коливатись від -2 до +3 °C. Буде хмарно, а у другій половині дня очікується сильний дощ. Також буде сильний вітер з поривами до 6 м/с.

Львів

У Львові вдень температура повітря буде в межах від 0 до +6 °C. Буде хмарно з проясненнями, а вранці можливий незначний дощ. Вітер буде південно-західний, 3-4 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у січні Україну накриють сильні морози. Найбільш відчутним буде похолодання у західних областях України.