Церковне свято 20 березня: що не можна робити сьогодні, щоб не збідніти
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Цього дня не варто лихословити і не тільки
У четвер, 20 березня, православні християни та греко-католики вшановують пам'яті мучениці Фотіни Самарянині. До переходу Православної церкви України на новий календар, це свято припадало на 2 квітня.
Фотина була самарянкою, яка жила в місті Сихар. Одного разу, коли вона набирала воду з колодязя Якова, до неї підійшов Ісус Христос і попросив напитися. Під час розмови Спаситель розкрив їй таємниці віри, і вона зрозуміла, що перед нею – Месія. Після цієї зустрічі Фотина навернулася до християнства і почала проповідувати, розповідаючи іншим про Христа.
Згодом, уже в часи гонінь на християн, її схопили римські правителі. Фотина не зреклася віри, за що зазнала жорстоких катувань і була страчена. Церква вшановує її як велику мученицю.
Традиції та прикмети 20 березня
У цей день віряни моляться святій Фотині, просячи в неї духовного просвітлення, здоров’я та захисту від злих людей. Господині пекли хліб або пироги та пригощали бідних – вважалося, що таким чином можна отримати благословення.
- Якщо день сонячний і теплий – весна буде ранньою, а врожай багатим.
- Якщо ще лежить сніг – холоди затримаються надовго.
- Якщо прилетіли жайворонки – справжнє тепло вже близько.
Що не можна робити 20 березня
- Не можна сваритися та лихословити – погані побажання можуть справдитися.
- Не варто займатися важкою фізичною працею – день бажано провести в спокої, присвятивши його молитві або добрим справам.
- Не рекомендується позичати гроші – можна накликати фінансові труднощі.
Іменини 20 березня
В цей день свої іменини відзначають Олександра, Василь, Віктор, Віссаріон, Герман, Іван, Клавдія, Максим, Марія, Мирон, Микита, Параска, Світлана, Парасковія, Севастьян, Сергій, Уляна.
Раніше "Телеграф" розповідав, як привітати з 70-річчям жінку. Ми підготували зворушливі побажання та листівки.