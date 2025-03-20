Церковне свято 20 березня: що не можна робити сьогодні, щоб не збідніти

Цього дня не варто лихословити і не тільки

У четвер, 20 березня, православні християни та греко-католики вшановують пам'яті мучениці Фотіни Самарянині. До переходу Православної церкви України на новий календар, це свято припадало на 2 квітня.

Фотина була самарянкою, яка жила в місті Сихар. Одного разу, коли вона набирала воду з колодязя Якова, до неї підійшов Ісус Христос і попросив напитися. Під час розмови Спаситель розкрив їй таємниці віри, і вона зрозуміла, що перед нею – Месія. Після цієї зустрічі Фотина навернулася до християнства і почала проповідувати, розповідаючи іншим про Христа.

Згодом, уже в часи гонінь на християн, її схопили римські правителі. Фотина не зреклася віри, за що зазнала жорстоких катувань і була страчена. Церква вшановує її як велику мученицю.

Традиції та прикмети 20 березня

У цей день віряни моляться святій Фотині, просячи в неї духовного просвітлення, здоров’я та захисту від злих людей. Господині пекли хліб або пироги та пригощали бідних – вважалося, що таким чином можна отримати благословення.

Якщо день сонячний і теплий – весна буде ранньою, а врожай багатим.

Якщо ще лежить сніг – холоди затримаються надовго.

Якщо прилетіли жайворонки – справжнє тепло вже близько.

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Що не можна робити 20 березня

Не можна сваритися та лихословити – погані побажання можуть справдитися.

Не варто займатися важкою фізичною працею – день бажано провести в спокої, присвятивши його молитві або добрим справам.

Не рекомендується позичати гроші – можна накликати фінансові труднощі.

Іменини 20 березня

В цей день свої іменини відзначають Олександра, Василь, Віктор, Віссаріон, Герман, Іван, Клавдія, Максим, Марія, Мирон, Микита, Параска, Світлана, Парасковія, Севастьян, Сергій, Уляна.

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