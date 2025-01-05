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Україну накриє потепління, але... які сюрпризи принесе погода на Водохреще

Автор
Анастасія Мокрик
Дата публікації
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Автор
Україну накриє потепління, але... які сюрпризи принесе погода на Водохреще Новина оновлена 05 січня 2025, 13:31

Синоптик озвучила прогноз погоди на 6 січня

В Україні на Водохреще, 6 січня, очікується тепла погода. Найближчим часом температура повітря лише підвищуватиметься. Однак варто очікувати опадів у вигляді мокрого снігу та дощу.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє синоптик Наталія Діденко. Згідно з її прогнозами, 6 січня в Україні температура повітря буде на рівні +1…5 градусів.

"Тепла повітряна маса буде вологою, проходитимуть атмосферні фронти. Випадає мокрий сніг із переходом у дощ — тому що потеплішає", — йдеться в повідомленні.

Наголошується, що буде вітер південних напрямів, поривчастий, подекуди сильний.

У Києві очікується потепління до +2 градусів. А вже у вівторок буде до +7. Також Діденко прогнозує поривчастий вітер південно-західного напрямку та мокрий сніг із переходом у дощ.

Вже з 7 січня, як каже синоптик, в Україні очікується +5…+12 градусів.

Згідно з прогнозами Укргідрометцентру, по всій країні 6 січня пройдуть дощі чи дощі з мокрим снігом.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якою буде погода в Україні у січні та лютому поточного року. Народний синоптик Володимир Деркач зробив прогноз до кінця зими.

Теги:
#Україна #Погода #Прогноз #Наталія Діденко #Синоптик