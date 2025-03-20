Про припинення обстрілів, мирні переговори та долю АЕС: Зеленський розповів, про що говорив з Трампом

Про що розмовляли президенти України та США

Президент України Володимир Зеленський розкрив деталі своїх переговорів із президентом США Дональдом Трампом. За його словами, настрій розмови був "правильним та деталізованим".

Про це він розповів у коментарі журналістам під час Zoom-брифінгу. "Телеграф" зібрав головні заяви президента.

Про удари по інфраструктурних об’єктах

Зеленський повідомив, що режим тиші, який Трамп обговорював з Володимиром Путіним, стосувався енергетичних об’єктів, проте додав, що йдеться також про цивільну інфраструктуру.

"Ми вважаємо цивільною інфраструктурою такі речі, як залізниця, а також ми говоритимемо про портову інфраструктуру. Я не знаю, що підтвердять партнери, але ми підготуємо документи, і відповідна технічна група поїде. Зустріч буде найближчим часом", — сказав він.

При цьому він зазначив, що якщо росіяни порушать угоду, Україна відповість дзеркально.

Про припинення вогню

Глава держави вважає, що Путін не піде на припинення вогню, оскільки не вважає, що знаходиться у слабкій позиції.

"Він не перебуває у слабкій позиції. Він не у виграшній позиції, але шість місяців тому його ініціатива була сильнішою. Сьогодні ситуація змінилася, але він все ще контролює її. Він не хоче, щоб ми залишили хоча б один наш загін у Курській області", — сказав він.

При цьому він додав, що під час переговорів найскладнішим буде питання територій. Україна ніколи не визнає анексію своєї землі, але всі питання, що пов’язані з цим, обговорюватимуться вже після припинення вогню.

Крім того, він зазначив, що навіть зараз є населені пункти, які розрізані контактною лінією.

"Якщо в деяких місцях ви залишатимете цю лінію, ви просто залишите міста або села без життя. Ніхто не повернеться в половину міст. І якщо десь люди повернуться, то це буде Берлін. Я чесно сказав президенту Трампу: "Чи хочемо ми Берлін, чи хочемо ми багато таких міст?", — додав він, провівши аналогію з берлінською стіною.

Про українські АЕС

Зеленський каже, що обговорював із Трампом можливість передачі Запорізькій АЕС під американське управління, проте зазначив, що це не стосувалося всіх українських АЕС.

"Йшлося про атомну електростанцію, яка зараз перебуває під тимчасовою окупацією (Запорізька АЕС — ред.). Вона небезпечна, тому що Росія контролює атомну електростанцію. Вона не працює, бо Росія з нею не знайома, вона окупована", — сказав він.

При цьому Зеленський додав, що розповів Трампу про труднощі з її реактивацією, що зв'язані з необхідністю налаштувати правильну інфраструктуру.

Він також наголосив, що в російській окупації ЗАЕС не працюватиме, хоча б тому, що це не безпечно.

""Просто віддати станцію, а там за метр від станції все окуповано окуповано, або є російська зброя, ніхто так працювати не буде, ніхто не буде вірити в це. Тому що це неможливо. Це значить, що завтра вона запрацює, після завтра її росіяни підірвуть. Ну тобто, це все не серйозно", — сказав він.

Як повідомлялося раніше, у Білому домі прокоментували розмову президентів Зеленського та Трампа. Там повідомили, що, крім угоди про припинення вогню, лідери обговорювали питання посилення ППО, повернення українських дітей та інші важливі теми.