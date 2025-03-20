Не всі: Зеленський розповів, яка українська АЕС цікавить США

Відновити нормальну роботу АЕС можна за два роки у разі деокупації

Україна та США дійсно обговорюють можливість участі американців у відновленні Запорізької АЕС. Однак не йшлося про передачу всіх АЕС під управління США, як могло б здатися із заяви Білого дому.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський після розмови з американським колегою Дональдом Трампом. Він зазначив, що пояснив нюанси, пов’язані із відновленням її роботи.

"Йшлося про атомну електростанцію, яка знаходиться під тимчасовою окупацією. Вона небезпечна, тому що Росія контролює атомну електростанцію. Вона не працює, тому що Росія з нею не знайома", — сказав Зеленський.

При цьому він додав, що якщо Україна поверне контроль лише над станцією, цього буде недостатньо для її нормальної роботи. За словами президента, необхідно облаштувати інфраструктуру, підвести водопостачання, а також забезпечити роботу персоналу.

"Ми готові обговорити це. Але ми говорили виключно про одну станцію, яка знаходиться під контролем "патріотів" (росіян — ред.)", — сказав він.

Зеленський додав, що про передачу ЗАЕС росіянам не йдеться і вона не працюватиме під російською окупацією через те, що вони її пошкодили та зруйнували Каховську дамбу. Тобто в поточному стані вона становить загрозу для всього світу.

"Це неможливо. Це означає, що завтра вона запрацює, післязавтра її росіяни висадять у повітря. Ну, тобто, це все не серйозно", — додав він.

Водночас якщо вона повернеться під український контроль, її нормальну роботу можна відновити за два роки, зазначив глава держави.

Як повідомлялося раніше, у Білому домі прокоментували розмову президентів Зеленського та Трампа. Там повідомили, що, крім угоди про припинення вогню, лідери обговорювали питання посилення ППО, повернення українських дітей та інші важливі теми.