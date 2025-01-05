Україну в січні накриє тепло до +13: синоптики здивували прогнозом

Тепло буде не по всій території нашої країни

Синоптичні умови найближчими днями розвиватимуться таким чином, що на територію нашої країни почне активно надходити тепле та вологе повітря середземноморського походження. У зв'язку з цим, температурний фон суттєво підвищиться, не виключені рекордні показники максимальної температури в окремих регіонах. А наприкінці тижня взагалі буде по-справжньому весняно та тепло.

Ігор Кібальчич поділився прогнозом на другий тиждень нового року. За його словами, попри теплу погоду все ж будуть опади у вигляді дощу зі снігом.

Погода в Україні 6 січня

У понеділок, 6 січня, вночі у західній частині, вдень також у північних та місцями центральних областях пройдуть опади у вигляді снігу з переходом у дощ та льодяну крупу. Можлива ожеледь, на дорогах ожеледиця. В інших регіонах країни без істотних опадів. Вітер південний, 7 – 12 м/с, вдень у західних, центральних та північних регіонах місцями пориви, 15 – 20 м/с. Температура повітря вночі становитиме -2…-7 морозу, вдень 0…+5 тепла, на півдні та на Прикарпатті до +7 тепла. На півночі Лівобережжя вночі -5…-10 морозу, вдень -3…+2 градусів тепла.

Погода в Україні 7 січня

У вівторок, 7 січня, в Україні переважно без опадів, лише вночі на північному сході країни очікується сніг та мокрий сніг, місцями ожеледиця. У західній частині тумани. Вітер південно-західний, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі становитиме -1…+4, вдень +3…+8, у південних та західних регіонах місцями до +11 градусів тепла.

Погода в Україні 8 січня

У середу, 8 січня, вночі у західній частині, вдень також у північних, центральних та північно-східних областях пройдуть дощі, у Карпатах із мокрим снігом. Подекуди в Україні туман. Вітер південний із переходом на західний, 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах +1…+6, вдень +3…+8 градусів тепла.

Погода в Україні 9 січня

У четвер, 9 січня, у західних регіонах місцями пройдуть невеликі опади у вигляді мокрого снігу, мряки та дощу, на решті країни переважно без опадів. У західних областях подекуди налипання мокрого снігу, ожеледиця на дорогах.

Погода в Україні 10 січня

У п'ятницю, 10 січня, невеликі дощі подекуди пройдуть у західних областях, на решті України без істотних опадів. Подекуди можливий туман. Вітер утримається південної чверті, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі становитиме в межах +2…+7 ° тепла.

Укргідрометцентр пише, що у пʼятницю, 10 січня, в південній частині України стовпчики термометра показуватимуть до +13 градусів тепла.

Мова йде за Одеську, Миколаївську, Запорізьку, Кіровоградську області. Там денна температура буде коливатись від +10 до +13 градусів тепла. При цьому опадів синоптики не прогнозують, а навпаки у ці дні буде сонячно.

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