Чому в Києві стало більше тривог і як це пов'язано з фронтом
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Жителі столиці все частіше чують сигнал про небезпеку
Останніми днями у Києві почали частіше оголошувати повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння з півночі. Це може бути пов'язано з новою наступальною операцією Збройних сил України в Курській області.
Про це пишуть українські моніторингові пабліки. Зазначається, що росіяни завдають ракетних ударів по прикордонній зоні.
Тому, коли фіксуються запуски балістичних ракет з оперативно-тактичних ракетних комплексів, у низці областей оголошується повітряна тривога. Зокрема, це стосується і Києва.
Варто зазначити, що лише у п'ятницю, 3 січня, у столиці тривогу оголошували 6 разів. У більшості випадків вона тривала близько 30 хвилин.
А в неділю, 5 січня, коли ЗСУ безпосередньо розпочали штурмові дії, тривогу оголошували 3 рази. У всіх випадках існувала загроза застосування балістики.
У понеділок, 6 січня, в Києві знову оголошували повітряну тривогу. Це було пов’язано із загрозою застосування росіянами балістичного озброєння.
Нагадаємо, 5 січня Сили оборони України пішли у наступ у Курській області. Вони просунулися в районі на північний схід від Суджі — у напрямку Великого Солдатського.