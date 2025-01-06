Чому в Києві стало більше тривог і як це пов'язано з фронтом

Жителі столиці все частіше чують сигнал про небезпеку

Останніми днями у Києві почали частіше оголошувати повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння з півночі. Це може бути пов'язано з новою наступальною операцією Збройних сил України в Курській області.

Про це пишуть українські моніторингові пабліки. Зазначається, що росіяни завдають ракетних ударів по прикордонній зоні.

Тому, коли фіксуються запуски балістичних ракет з оперативно-тактичних ракетних комплексів, у низці областей оголошується повітряна тривога. Зокрема, це стосується і Києва.

Варто зазначити, що лише у п'ятницю, 3 січня, у столиці тривогу оголошували 6 разів. У більшості випадків вона тривала близько 30 хвилин.

А в неділю, 5 січня, коли ЗСУ безпосередньо розпочали штурмові дії, тривогу оголошували 3 рази. У всіх випадках існувала загроза застосування балістики.

У понеділок, 6 січня, в Києві знову оголошували повітряну тривогу. Це було пов’язано із загрозою застосування росіянами балістичного озброєння.

Нагадаємо, 5 січня Сили оборони України пішли у наступ у Курській області. Вони просунулися в районі на північний схід від Суджі — у напрямку Великого Солдатського.