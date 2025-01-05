Росіяни теж пішли в наступ у Курській області. У РФ повідомили деталі (карта)

Офіційно про це не повідомлялося

У неділю, 5 січня, одночасно з наступом Збройних сил України свої наступальні дії в Курській області почали російські військові. Ворог намагається рухатись у напрямку державного кордону України.

Про це повідомив український активіст та волонтер Сергій Стерненко. Водночас він не уточнив, де саме наступають росіяни.

"Одночасно на Курщині противник також здійснює наступальні дії у напрямку державного кордону. Наразі без значних просувань, але є тенденція до нарощування зусиль", — написав Стерненко.

Він також опублікував фото з безпілотника, на якому зображена важка техніка. Інших деталей активіст не повідомив. Також про наступ росіян на цьому напрямку не повідомляли українські офіційні джерела.

Своєю чергою у Міноборони РФ прокоментували останні події в Курській області. Там заявили, що ЗСУ здійснили контратаку біля хутора Бердин нібито "для зупинки наступу російських військ на курскому напрямку".

"5 січня близько 09:00 мск з метою зупинити наступ російських військ на курскому напрямку противник здійснив контратаку штурмової групи у складі двох танків, машини розгородження та 12 бойових броньованих машин з десантом у напрямку хутора Бердин", — йдеться у повідомленні.

Хутір Бердин на мапі

Як відомо, 5 січня Сили оборони України пішли у наступ у Курській області. Вони просунулися в районі на північний схід від Суджі — у напрямку Великого Солдатського.

Нагадаємо, українські бійці 6-го полку Сил спеціальних операцій ЗСУ (ССО) зайняли один з населених пунктів на Курщині.