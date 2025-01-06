Почему в Киеве стало больше тревог и как это связано с фронтом

Жители столицы все чаще слышат сигнал об опасности

В последние дни в Киеве стали чаще объявлять воздушную тревогу из-за угрозы применения врагом баллистического вооружения с севера. Это может быть связано с новой наступательной операцией Вооруженных сил Украины в Курской области.

Об этом пишут украинские мониторинговые паблики. Отмечается, что россияне наносят ракетные удары по приграничной зоне.

Поэтому, когда фиксируются запуски баллистических ракет с оперативно-тактических ракетных комплексов, в ряде областей объявляется воздушная тревога. В частности, это касается и Киева.

Следует отметить, что только в пятницу, 3 января, в столице тревогу объявляли 6 раз. В большинстве случаев она продолжалась около 30 минут.

А в воскресенье, 5 января, когда ВСУ непосредственно начали штурмовые действия, тревогу объявляли 3 раза. Во всех случаях была угроза применения баллистики.

В понедельник, 6 января, в Киеве снова объявляли воздушную тревогу. Это было связано с угрозой применения россиянами баллистического вооружения.

Напомним, 5 января Силы обороны Украины пошли в наступление в Курской области. Они продвинулись в районе северо-восточнее Суджи — в направлении Большого Солдатского.