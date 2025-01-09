Знову температурні гойдалки. Коли у Київ повернеться похолодання

Упродовж четверга-суботи у столиці України очікуються місцями опади та пориви сильного вітру, а також зниження температури

У Києві продовжує триматись хмарність. Протягом 9-11 січня у місті прогнозуються опади, максимальна інтенсивність яких передбачається у п'ятницю. Крім того, метеорологи попереджають про різке похолодання та пориви сильного вітру в кінці тижня.

Упродовж вечора п'ятниці, 10 січня, мають відбутись пориви сильного вітру, який сягне 10 м/с. Про це повідомили у Meteofor.

Вночі четверга, 9 січня, пройшов дрібний дощ. Вранці опадів вже не було, однак вони поновляться ввечері. Денна температура виросте до +4 градусів, а вночі опустилась до +2 градусів. Сила вітру в цей день не перевищить свіжих 8 м/с.

Наступний день, 10 січня, також прогнозується хмарним та мокрим. На початку другої половини доби розпочнеться дрібний дощ, який протримається ввечері, але до нього доєднається сніг. Температура повітря вдень прогріється до +8 градусів, а вночі охолоне до +3 градусів. Синоптики також попереджають про сильні вітри ввечері — 10 м/с.

У суботу, 11 січня, також очікуються дрібні дощі зі снігом, але лише вночі. Синоптики прогнозують, що в цей день у місто повернеться похолодання, адже вдень та вночі показники термометрів зафіксуються біля +1 градусу. Максимальні пориви вітру прогнозуються вранці та вдень — свіжі 9 м/с.

Раніше "Телеграф" писав про те, в якому регіоні України температура упродовж 10 січня може вирости до +17 градусів.