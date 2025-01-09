Засніжить, але тепло буде, як в березні: яким регіонам не пощастить з погодою 9 січня

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Попри те, що в Україні триває другий рік зими це ніяк не впливає на температурні показники. А в січні 2025 року вони рекордно високі.

"Телеграф" нижче розповідає, якою буде погода в Україні у четвер, 9 січня. А також чи будуть опади та мороз.

Укргідрометцентр пише, що буде хмарно з проясненнями. Вночі у західних та північних областях невеликий, місцями помірний дощ та мокрий сніг, вдень на крайньому заході країни невеликий дощ, на решті території без опадів. Вітер переважно південний, 7-12 м/с, у Карпатах місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 4 тепла до 1 морозу, у південних, східних областях та на Закарпатті 3-8 тепла; вдень 7-12 тепла, на півдні Одещини та в Криму до 15, на півночі та північному сході країни 2-7 тепла.

Що стосується прогнозу погоди у Києві та області, то в цей день буде хмарно з проясненнями. Вночі невеликий, по області місцями помірний дощ та мокрий сніг, вдень без опадів. Вітер переважно південний, 7-12 м/с. Температура вночі від 4 тепла до 1 морозу, вдень 2-7 тепла; у Києві вночі 0-2 тепла, вдень 3-5.

Також синоптики попереджають, що 8-9 січня, у зв'язку з відлигою та опадами у вигляді дощу і мокрого снігу, на високогір'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей очікується значна сніголавинна небезпека 3 рiвень.

За словами синоптика Ігора Кібальчича, у четвер, 9 січня, у західних регіонах місцями пройдуть невеликі опади у вигляді мокрого снігу, мряки та дощу, на решті країни переважно без опадів. У західних областях подекуди налипання мокрого снігу, ожеледиця на дорогах. Вітер південного напрямку, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі -2…+3, вдень +4…+9, у центральних, південних та західних регіонах +8…+13 градусів тепла.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві посеред січня розпочався сезон дощів.