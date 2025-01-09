Снова температурные качели. Когда в Киев вернется похолодание

В четверг-субботу в столице Украины ожидаются местами осадки и порывы сильного ветра, а также снижение температуры

В Киеве продолжает держаться облачность. В течение 9-11 января в городе прогнозируются осадки, максимальная интенсивность которых предполагается в пятницу. Кроме того, метеорологи предупреждают о резком похолодании и порывах сильного ветра в конце недели.

В течение вечера пятницы, 10 января, должны произойти порывы сильного ветра, достигающего 10 м/с. Об этом сообщили в Meteofor.

Ночью четверга, 9 января, прошел мелкий дождь. Утром осадков уже не было, однако они возобновятся вечером. Дневная температура вырастет до +4 градусов, а ночью опустилась до +2 градусов. Сила ветра в этот день не превысит свежих 8 м/с.

Следующий день, 10 января, также прогнозируется облачным и мокрым. В начале второй половины суток начнется мелкий дождь, который продержится вечером, но к нему присоединится снег. Температура воздуха днем прогреется до +8 градусов, а ночью остынет до +3 градусов. Синоптики также предупреждают о сильных ветрах вечером — 10 м/с.

В субботу, 11 января, также ожидаются мелкие дожди со снегом, но только ночью. Синоптики прогнозируют, что в этот день в город вернется похолодание, ведь днем и ночью показатели термометров зафиксируются около +1 градуса. Максимальные порывы ветра прогнозируются утром и днем – свежие 9 м/с.

Ранее "Телеграф" писал о том, в каком регионе Украины температура в течение 10 января может вырасти до +17 градусов.