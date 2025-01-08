Зима скоро повернеться? Коли в Україні знову похолодає та засніжить

Це торкнеться не всіх регіонів

В Україну після помітного потепління на початку цього тижня знову повернеться зимова погода. В неділю, 12 січня, в деяких регіонах України очікується мінусова температура та сніг.

За даними Українського гідрометеорологічного центру, 12 січня температура повітря вдень буде від -3 до +5 °C. Крім того, в більшості областей будуть опади.

Захід України

В західних областях буде хмарно, очікується мокрий сніг. Температура повітря буде вдень коливатись від -1 до +1 °C. Однак вночі температура повітря опускатиметься до -4 °C. Синоптики прогнозують пориви вітру до 7-12 м/с.

Північ України

У північних областях також буде хмарно та випаде мокрий сніг. Денна температура повітря коливатиметься від -3 до -1 °C. Проте вночі стовпчики термометрів будуть опускатись до -4 °C. Також очікуються пориви вітру до 7-12 м/с.

Схід України

У східних областях очікується мокрий сніг. Вдень температура повітря буде в межах від -1 до +3 °C. Вночі ж подекуди можливі незначні заморозки. Синоптики прогнозують пориви вітру до 7-12 м/с.

Південь України

У південних областях буде найтепліше. Місцями очікується дощ та мокрий сніг. Вдень показники термометрів коливатимуться в межах +2 до +5 °C. Однак вночі температура повітря буде в межах від -1 до +1 °C. Також очікуються пориви вітру до 7-12 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якою буде погода в Україні у січні та лютому поточного року. Народний синоптик Володимир Деркач зробив прогноз до кінця зими.