П'ять областей України накриють дощі зі снігом. Синоптики розповіли, де чекати негоди 10 січня

Січень продовжує дивувати високими градусами, але не всюди

На початку другого місяця зими в Україні встановилася березнева погода. У п'ятницю, 10 січня, подекуди повітря прогріється до 13 градусів тепла, а в Криму — аж до +17. Водночас в частині країни зима нагадає про себе дощами зі снігом.

Метеоролог Ігор Кібальчич розповів, що весь тиждень в Україні буде аномально тепла погода із дощами. На територію України зайшло тепле та вологе повітря середземноморського походження.

Прогноз погоди на 10 січня

У п'ятницю, 10 січня високі градуси продовжать панувати в Україні. За прогнозами Українського гідрометцентру, всю добу температура повітря в Україні буде плюсовою (за виключенням Луганщини, де вночі можливий 0).

Вночі стовпчики термометрів покажуть від +2 до +6 градусів. Вдень синоптики прогнозують 3-13 градусів із позначкою "плюс". Найтепліше буде в південній частині країни. У Криму повітря прогріється до неймовірних для зими +17. В західній частині України буде прохолодніше — +3 +8 градусів.

По всій країні можливі дощі. У Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській та Закарпатській областях — зі снігом. Більш інтенсивні опади очікуються у західних, Житомирській, Київській, Вінницькій та Чернігівській областях. В інших регіонах дощі будуть незначними.

Раніше "Телеграф" розповідав про погоду в Україні у січні та лютому. За прогнозами народного синоптика з Волині Володимира Деркача, сильних морозів цього року не очікується.