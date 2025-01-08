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У Києві посеред січня розпочався сезон дощів. Чи чекати морозів найближчими днями

Автор
Марина Бондаренко
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Не варто забувати про парасольку
Не варто забувати про парасольку. Фото "РБК-Україна"

З середи по п'ятницю у столиці пануватиме хмарність, яка принесе з собою опади, але морозів цими днями синоптики не обіцяють

Разом з потеплінням у Києві упродовж 8-10 січня очікуються опади. Вони йтимуть щодня, але з різною інтенсивністю.

Упродовж цих днів місцями також вируватимуть сильні вітри. Максимальні їх пориви прогнозуються на кінець робочого тижня, згідно з даними від Meteofor.

Упродовж середи, 8 січня, у місті прогнозується хмарна та мокра погода. Дрібні дощі очікуються вранці, а сильні — ввечері. Денна температура виросте до +6 градусів, а вночі зафіксувалась біля +3 градусів. Сила вітру в цей день не перевищить помірних 6 м/с.

Наступного дня, 9 січня, також триматиметься хмарність, іноді з проясненнями. Вночі пройде дрібний дощ. На початку другої половини доби температура очікується до +4 градусів, а вночі — до +6 градусів. Найбільші пориви вітру прогнозуються вночі — сильні 10 м/с.

П'ятниця, 10 січня, принесе ще більше потепління, однак без опадів не обійдеться. Дощі мають розпочатись вдень, але ввечері опади посиляться і до них додасться сніг. Повітря вдень прогріється до +8 градусів, а вночі охолоне до +4 градусів. Максимальна сила вітру очікується ввечері — сильні 12 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, коли в Україну повернуться морози та сніг.

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