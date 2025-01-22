Сім поверхів під офіси і підземний паркінг: схили біля фунікулера хочуть забудувати всупереч закону (фото)

Історичну територію біля колишньої станції київського фунікулера на Боричевому узвозі можуть віддати під забудову

У Києві хочуть передати території нижньої станції київського фунікулера та прилеглого схилу під будівництво офісного центру та житлових будинків. Проєкт рішення, що стосується земельних ділянок за адресою Боричів узвіз, 4а, розглянуть на найближчому засіданні комісії з питань культурної спадщини Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Про це розповів активіст Дмитро Перов, який же протягом семи років захищає історичні будівлі міста. Він також нагадав що ці ділянки належать до заповідних територій.

Проєкт рішення

Історичний контекст

Ця територія має значну історичну цінність, оскільки до 1928 року тут розташовувалася нижня станція київського фунікулера. Після реконструкції станцію перенесли на вулицю Сагайдачного. Заплановане будівництво передбачає також знос садиби Марії Буйницької, яка була зведена у 1882 році.

Правові аспекти

Обидві ділянки, які планують передати під забудову, входять до центрального історичного ареалу Києва і є частиною історико-архітектурного заповідника "Стародавній Київ". Відповідно до чинного законодавства, будь-яке нове будівництво в цій зоні заборонено. На попередньому засіданні Київської міської ради не вдалося ухвалити рішення про додатковий захист 100-річних будівель, що відкриває можливості для їх зносу.

Колишня нижня станція фунікулера

Ділянка, яку планують забудувати

Історична будівля садиби 1882 року, яка може бути втрачена

Як виглядатиме майбутня забудова

Оскільки майданчик для проєктування розташований у центральній частині міста поруч із Поштовою площею на північно-східному схилі Андріївської гірки, архітектори ніби-то врахували містобудівні особливості, такі як теперішня ситуація та історичний образ, необхідність "замкнути квартал", який примикає до фунікулера.

Замовником проєкт є ТОВ "Скіф-2004", а генпроєктувальник виступає Архітектурне бюро "А.Коваль", головним архітектором проекту є О.В. Коваль. Проєктування тривало ще з 2010 по 2011 роки.

Основні характеристики комплексу:

Висота будівлі – 7 поверхів.

Загальна площа – 10,260 м².

Площа офісів – 6,500 м².

Площа торгових приміщень – 160 м².

Паркінг на 63 місця та тимчасова стоянка на 10 місць.

Цей проєкт викликав занепокоєння серед громадськості, оскільки нові висотки можуть спотворити історичний ландшафт міста та його архітектурний вигляд. Депутати, які підтримують забудову, ризикують втратити унікальність Києва, яка формувалася століттями.

Раніше "Телеграф" розповідав, що суд зняв арешт з історичної садиби майже в центрі Києва. Лише 22 серпня 2024 року Садиба Барбана була включена до Переліку пам'яток м. Києва.