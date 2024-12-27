Суд зняв арешт з історичної садиби майже в центрі Києва: що з нею тепер буде

Яким чином заборона встановлена щодо власника-користувача майна (забудовника) стосується медзакладу, що не є власником майна — у рішенні не зазначається

Шевченківський районний суд Києва скасував арешт, накладений на Садибу Барбана 1901 року, що на вулиці Обсерваторній.

Про це стало відомо з Державного реєстру судових рішень. Пише на сторінці у Фейсбук Дмитро Перов.

Зокрема, своїм рішенням суд скасував обмеження щодо користування майном — земельною ділянкою та будівлею на ній, розпоряджатися ними та вчиняти будь-які дії щодо цього майна. Клопотання про скасування арешту було подано медичним закладом, що планує відремонтувати підпірну стінку на межі ділянки.

Обґрунтування — полягало у неможливості проїзду до підпірної конструкції інакше, аніж територією арештованої ділянки. Втім, яким чином заборона встановлена щодо власника-користувача майна (забудовника) стосується медзакладу, що не є власником майна — у рішенні не зазначається.

Нагадаю, що 22 серпня 2024 року Садиба Барбана буда включена до Переліку памяток м. Києва. Цій події передувала більш як трьох-річна боротьба місцевих жителів та активістів за памʼятку. 19 серпня 2021 року — забудовник, ТОВ "Агентство інформаційних повідомлень" незаконно знесло частину історичної будівлі, що викликало збурення суспільства. 20 серпня Рада національної безпеки і оборони України зобовʼязала КМДА надали будівлі охоронний статус та відновити зруйновану частину. Статус дали через 3 роки, а ось з відновленням щось поки нічого не склалося", — йдеться в його повідомленні.

Садиба Барбана – що відомо

Садиба Олександра Барбана (вулиця Обсерваторна, 6) розташована у верхів’ях Обсерваторного яру, поруч з однойменною гіркою, за 350 метрів від Львівської площі.

Власниками садиби до 1917 року були титулярний радник Олександр Барбан, потім дворянин Іван Гореславський, за ним – провізор В’ячеслав Геращеневський. У радянські часи будівлю націоналізували. У 1944 –1945 роках тут мешкав голова Комітету в справах мистецтв при Раднаркомі УРСР, академік-драматург Олександр Корнійчук.

Потім особняк Барбана віддали дитячій соматичній лікарні. З 1970-х років у будівлі містилися різні установи, зокрема редакція газети "Культура і життя". Із 2020 року власником будівлі є ТОВ "Інформаційна група "Агентство столичних повідомлень".

У серпні 2021 року забудовник, зніс частину садиби. Головний фасад і половина будинку вціліли. Рада нацбезпеки України постановила відновити напівзруйновану садибу Барбана. А в КМДА пообіцяли відреставрувати будівлю.

Проте 21 січня 2022-го стало відомо, що Шевченківський районний суд скасував арешт на земельну ділянку, на якій розташована садиба (уперше арешт наклали в серпні 2021-го). Забудовник вирішив остаточно демонтувати будівлю, але активісти заблокували техніку й побудували барикаду. Наприкінці січня на садибу Барбана знову наклали арешт. У листопаді 2023 року садибу визнали історичною памʼяткою.

У травні 2024 року забудовник запропонував "компромісний" проєкт забудови, згідно із яким від садиби мав залишитися лише фасад, вписаний у нову будівлю.

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