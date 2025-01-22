Семь этажей под офисы и подземный паркинг: склоны у фуникулера хотят застроить вопреки закону (фото)

Историческую территорию возле бывшей станции киевского фуникулера на Боричевом спуске могут отдать под застройку

В Киеве хотят передать территории нижней станции киевского фуникулера и близлежащего склона под строительство офисного центра и жилых домов. Проект решения, касающегося земельных участков по адресу Боричев спуск, 4а, будет рассмотрен на ближайшем заседании комиссии по вопросам культурного наследия Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Об этом рассказал активист Дмитрий Перов, который в течение семи лет защищает исторические здания города. Он также напомнил, что эти участки принадлежат к заповедным территориям.

Проект решения

Исторический контекст

Эта территория имеет значительную историческую ценность, поскольку до 1928 года здесь располагалась нижняя станция киевского фуникулера. После реконструкции станцию перенесли на улицу Сагайдачного. Запланированное строительство предусматривает также снос усадьбы Марии Буйницкой, возведенной в 1882 году.

Правовые аспекты

Оба участка, которые планируют передать под застройку, входят в центральный исторический ареал Киева и являются частью историко-архитектурного заповедника "Древний Киев". Согласно действующему законодательству, любое новое строительство в этой зоне запрещено. На предыдущем заседании Киевского городского совета не удалось принять решение о дополнительной защите 100-летних построек, что открывает возможности для их сноса.

Бывшая нижняя станция фуникулера

Участок, который планируют застроить

Историческое здание усадьбы 1882 года, которое может быть потеряно

Как будет выглядеть будущая застройка

Поскольку площадка для проектирования расположена в центральной части города рядом с Почтовой площадью на северо-восточном склоне Андреевской горки, архитекторы якобы учли градостроительные особенности, такие как нынешнюю ситуацию и исторический образ, необходимость "замкнуть квартал", примыкающий к фуникулеру.

Заказчиком проекта является ООО "Скиф-2004", а генпроектировщиком выступает Архитектурное бюро "А.Коваль", главным архитектором проекта является А.В. Кузнец. Проектирование продолжалось с 2010 по 2011 годы.

Основные характеристики комплекса:

Высота здания – 7 этажей.

Общая площадь – 10,260 м².

Площадь офисов – 6,500 м².

Площадь торговых помещений – 160 м².

Паркинг на 63 места и временная стоянка на 10 мест.

Этот проект вызвал беспокойство среди общественности, поскольку новые высотки могут обезобразить исторический ландшафт города и его архитектурный облик. Депутаты, поддерживающие застройку, рискуют потерять уникальность Киева, которая формировалась столетиями.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что суд снял арест с исторической усадьбы почти в центре Киева. Только 22 августа 2024 года Усадьба Барбана была включена в Перечень достопримечательностей г. Киева.