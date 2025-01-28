Київ накрило аномальне тепло. Коли стовпчики термометрів виростуть до +8 градусів

Цими днями у столиці прогнозується хмарність, однак синоптики попереджають також про туман та досить високі показники на термометрах

У Києві упродовж 28-29 січня продовжить триматись сильна хмарність, але у четвер небо ненадовго роз'ясниться. 30 січня також очікується туман.

Температура в ці дні прогнозується досить високою, як для січня, адже у денний час вона коливатиметься в межах +7…8 градусів, а вночі — +3…6 градусів. Про це йдеться у прогнозі Meteofor.

З самої ночі та до ранку у вівторок, 28 січня, небо буде вкрито хмарами. Дощів не передбачається. Денна температура виросте до +7 градусів, а вночі опустилась до +5 градусів. Найбільші пориви вітру відбудуться упродовж ранку-вечора — помірні 6-7 м/с.

Середа, 29 січня, також принесе сильну хмарність, але без опадів. Повітря вдень прогріється до +8 градусів, а вночі охолоне до +6 градусів. Сила вітру в цей день не перевищить свіжих 8 м/с.

У четвер, 30 січня, протягом ночі-дня передбачається мінлива хмарність, але ввечері хмари переважатимуть. Вранці та в кінці дня очікується туман. Опадів не прогнозується. Показники на термометрах вдень сягнуть +8 градусів, а вночі впадуть до +3 градусів. Пориви вітру не перевищать легких 2 м/с.

Раніше "Телеграф" писав про те, коли завершиться аномальне тепло в Україні.