Киев накрыло аномальное тепло. Когда столбики термометров вырастут до +8 градусов

Этими днями в столице прогнозируется облачность, однако синоптики предупреждают также о тумане и достаточно высоких показателях на термометрах

В Киеве 28-29 января продолжится сильная облачность, но в четверг небо ненадолго разъяснится. 30 января также ожидается туман.

Температура в эти дни прогнозируется достаточно высокой, как для января, ведь в дневное время она будет колебаться в пределах +7…8 градусов, а ночью +3…6 градусов. Об этом говорится в прогнозе Meteofor.

С самой ночи и до утра во вторник, 28 января, небо будет покрыто облаками. Дождей не предвидится. Дневная температура вырастет до +7 градусов, а ночью опустится до +5 градусов. Наибольшие порывы ветра состоятся в течение утра-вечера — умеренные 6-7 м/с.

Среда, 29 января, также принесет сильную облачность, но без осадков. Воздух днем прогреется до +8 градусов, а ночью остынет до +6 градусов. Сила ветра в этот день не превысит свежих 8 м/с.

В четверг, 30 января, в течение ночи-дня будет переменная облачность, но вечером облака будут преобладать. Утром и в конце дня ожидается туман. Осадков не прогнозируется. Показатели на термометрах днем достигнут +8 градусов, а ночью упадут до +3 градусов. Порывы ветра не превысят легких 2 м/с.

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