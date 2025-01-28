Церковне свято 28 січня: що не можна робити, аби не сталася неприємність

У цей день не варто прибирати та працювати на землі

Сьогодні, 28 січня, відповідно до новоюліанського календаря, православні християни та греко-католики вшановують святого преподобного Єфрема Сирійця. За старим стилем це відбувалось 10 лютого.

Життя Єфрема Сирійця припало на IV столітті. Він з'явився на світ в Месопотамії, що на території сучасного Ірака. Він вів аскетичний спосіб життя і був монахом. Також Єфрем писав духовні твори, які читали на службах Божих. Сирієць захищав християнську віру та поширював її по всьому світу.

Традиції та прикмети 28 січня

У цей день віряни просять у святого Єфрема миру та перемоги для країни, мудрості та правильних рішень, супроводу у справах. День сприятливий у покаянні у гріхах, також варто перепросити, якщо когось образили.

Поривчастий вітер у цей день є передвісником холодного літа.

Яскраві зірки вночі — буде мороз.

Темне небо — до хорошої погоди.

Що не можна робити 28 січня

Забороняється вбивати тарганів, павуків та інших комах у домі. Таким чином, можете привернути нещастя і біду.

Не можна працювати на землі та прибрати у будинку.

Як і в інші дні, не варто брехати, пліткувати, заздрити, гніватися.

Іменини 28 січня

Цього дня святкують іменини Володимир, Георгій, Ольга.

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