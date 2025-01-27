Чи продовжиться аномальна зимова "спека" 28 січня у пʼяти найбільших містах України

Харків 28 січня стане "найхолоднішим" містом з цього списку

Аномальна зимова "спека" продовжується в Україні. Судячи з останніх прогнозів, відступати поки що вона не збирається.

"Телеграф", посилаючись на дані "Укргідрометцентру", розповідає про прогноз погоди на 28 січня для 5 великих міст. Йдеться про Київ, Харків, Одесу, Дніпро і Львів.

Київ

У столиці України завтра, 28 січня, буде так само тепло, як і сьогодні: +7…+9 градусів тепла. А ніч очікується навіть теплішою (у середньому на 1 градус) – +4…+2 градуси. Опадів не передбачається. Можлива невелика хмарність.

Дніпро

У цьому обласному центрі також утримається тепла погода: +6…+8 вдень та +4…+2 вночі. Без опадів. Хмарно.

Львів

Жителів Львова погода потішить ще більшим потеплінням. Вдень повітря може прогрітися до 14 градусів тепла, а вночі стовпчики термометрів максимум опустяться до +3 градусів. Без опадів, але хмарно.

Одеса

В Одесі середня температура 28 січня становитиме +9…+11 градусів вдень та +3…+5 вночі. Хмарно, без опадів.

Харків

Харків 28 січня стане "найхолоднішим" містом із цього списку. При цьому ночі там стануть ще теплішими. Згідно з прогнозом синоптиків, харків’янам слід очікувати +5…+7 градусів вдень та +3…+1 вночі. Без опадів, але із хмарністю.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, де в Україні 28 січня буде до +16 градусів.