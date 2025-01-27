Коли завершиться "квітневе" тепло посеред зими. Синоптик назвала дату

Зима нагадає про себе

Аномально тепла погода, яка встановилася в Україні наприкінці січня, протримається до кінця місяця. Невдовзі в більшості областей України температура повітря знизиться і з'являться опади.

Такий прогноз дала відомий український синоптик Наталка Діденко. Вона зазначила, що найближчими днями в Україні очікується пік тепла.

Максимальна температура повітря 28-29 січня у західних областях, у південній частині та подекуди в центральних областях України досягне +12 +17 градусів. На решті території також буде тепло, в денні часи стовпчики термометрів піднімуться до +7 +11 градусів. Опадів не передбачається.

"Із 31-го січня в більшості областей України температура повітря знизиться і з'являться опади", — прогнозує Діденко.

Як розповідав "Телеграф", метеоролог Ігор Кібальчич пояснив, звідки взялося "квітневе" тепло у січні. За його словами, на цьому тижні на територію України заходитиме аномально тепле повітря з країн Балканського півострова та східної частини Середземного моря. На тлі південних вітрів та відносно високого атмосферного тиску середні показники температури перевищуватимуть кліматичну норму на 7–12 градусів.