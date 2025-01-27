Як у казці: у Києві серед зими зацвіли підсніжники (фото)

Мешканців столиці порадувало несподіване цвітіння підсніжників у січні

У Києві в січні зацвіли підсніжники через аномально високу температуру. Жителі столиці ніби опинилися у казці "12 місяців".

Відповідні фото оприлюднюють Telegram-канали. Причиною пробудження рослин стала температура повітря, яка відповідає показникам, властивим кінцю березня.

У вихідні підсніжники потрапили до об'єктива мешканця Оболонського району столиці.

"Весна на Оболоні та перші проліски", — написав автор публікації.

У понеділок, 27 січня, квіти порадували мешканців Дніпровського району – перші бутони розкрилися на Русанівській косі.

Причиною невчасного цвітіння рослин у Києві стало аномальне тепло. Так, у неділю, 26 січня, метеорологи зареєстрували два температурні рекорди за весь період метеорологічних спостережень з 1881 року.

"Максимальна температура повітря досягла 7,4°С, що на 0,5°С вище за попередній рекордний показник для цього дня 2021 року", — йдеться у повідомленні Укргідрометцентру.

Також середньодобова температура у неділю виявилася найвищою за весь період спостережень 26 січня та за багаторічними показниками відповідає 29 березня.

До речі, через аномальне тепло в Карпатах вже почали "прокидатися" від зимової сплячки комахи. Служба державної охорони Карпатського національного природного парку зафіксувала значну активність мурах, яких теплі сонячні січневі дні змусили залишити свої будинки та спонукають до роботи.