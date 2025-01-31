Знову діставати зимову куртку? Коли аномальне тепло покине Київ

В кінці поточного тижня киянам не варто очікувати на серйозні зміни в погоді, окрім похолодання

Хмарність, що трималась майже весь тиждень у Києві, прогнозується і 30 січня-2 лютого. Крім неї, у місті місцями відбудеться туман та дощ, а температура поступово падатиме.

Найхолодніше буде у неділю, коли показники на термометрах сягнуть 0. Про це йдеться в прогнозі Meteofor.

У першій половині п'ятниці, 31 січня, має протриматись туман, а з ранку і до настання вечора — дрібний дощ. Температура у місті вдень зафіксується біля +6 градусів, а вночі вона опустилась до +3 градусів. Сила вітру в цей день не перевищить помірних 7 м/с.

Субота, 1 лютого, підготувала киянам сильну хмарність, хоча інколи промінці сонця тішитимуть місто. Дощів не передбачається. У цей день буде холодніше, аніж у п'ятницю, адже у денний час показники на термометрах сягнуть +4 градусів, хоча вночі має бути +6 градусів. Найбільші пориви вітру очікуються на початку другої половини доби — свіжі 9 м/с.

А от у неділю, 2 лютого, окрім сильної хмарності, прогнозується ще більше похолодання. Вдень температура ще буде "плюсовою", до +2 градусів, але вночі вона впаде до 0. Сила вітру не перевищить помірних 7 м/с.

Раніше "Телеграф" писав про те, що у лютому Україну накриють серйозні морози. Місцями вони сягнуть -21 градусу.