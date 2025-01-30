Лютий несе серйозне похолодання до України. Де і коли чекати до -21 градуса морозу (мапа)

Лютий виправдає свою назву

У середині лютого в Україну нагрянуть сильні морози. Примітно, що вони уподобають південну частину країни.

Водночас найтепліше буде на півночі країни. Про це свідчить синоптична мапа порталу Ventusky.

У понеділок, 10 лютого, морози до -21 градуса вдарять на Буковині, а також місцями у Вінницькій, Черкаській та Кіровоградській областях. Примітно, що на півдні та південному заході України буде холодніше, ніж на півночі та сході – до -15. Також холодні повітряні маси очікуються у центральних регіонах. На решті території синоптики прогнозують до -10, подекуди до -5 градусів.

У вівторок, 11 лютого, у Чернівецькій області ртутні стовпчики залишаться на тих же позначках. Також морози до -20 градусів місцями пройдуться Кіровоградською, Дніпропетровською та Донецькою областями. До -15 покажуть термометри на Вінниччині та Черкащині. В інших регіонах температура повітря буде переважно до -10 градусів.

У середу, 12 лютого, сильні морози наполегливо утримуватимуть свої позиції у Карпатах, посиляться у Кіровоградській, Дніпропетровській та Донецькій областях. Також метеорологи прогнозують холод до -20 градусів у Запорізькій, місцями в Одеській та Вінницькій областях. Найтепліше буде на північному заході – до -5. На півночі та північному сході України термометри покажуть до -10. На решті території очікується до -15 градусів.

У четвер, 13 лютого, у Кіровоградській, Дніпропетровській, Донецькій та Запорізькій областях збережуться 20-градусні морози. У південних регіонах синоптики обіцяють до -15 градусів. При цьому на північному заході країни та на Чернігівщині потеплішає приблизно до -1…-3 градусів. На решті території прогнозують до -10.

Раніше ми повідомляли, що вже з 5 лютого зміниться погода. У середу синоптики прогнозують значний снігопад на заході, півночі та у центрі країни. Сніговій погоді сприятиме невеликий мороз.