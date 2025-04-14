Зареєстровані в одному місті, а працюєте в іншому: чи дадуть вам бронь

Юрист пояснив, що місце обліку не вказують у формах бронювання

Українці, які працюють на підприємствах критичної інфраструктури або важливих для функціонування економіки, можуть бути заброньовані від мобілізації. Навіть незалежно від того, де вони перебувають на військовому обліку.

Про це на порталі "Юристи.UA" повідомив адвокат Юрій Айвазян. За словами юриста, головна умова для бронювання — працевлаштування на підприємстві, яке має право подавати кандидатів на бронь.

Водночас не має значення, чи зареєстрований військовозобов’язаний у тому ж населеному пункті, де знаходиться підприємство.

Процес бронювання відбувається через портал "Дія", а не у ТЦК. Тому місце військового обліку не впливає на можливість отримання броні, підкреслив Айвазян.

Юрист також зазначив, що у формах, які подаються для бронювання, не вказується, у якому саме ТЦК перебуває людина на обліку. Це означає, що облік у "неправильному" районі не може стати підставою для відмови у бронюванні.

Процедура бронювання — через "Дія"

Процес бронювання працівника від мобілізації наразі повністю автоматизований. Підприємство, яке має відповідні повноваження, подає список працівників через електронну систему. Після затвердження, інформація про бронь з’являється у державному реєстрі, а працівнику надсилається відповідне підтвердження.

Нагадуємо, що право на бронювання мають працівники підприємств, які отримали статус критично важливих. Такий статус потрібно було підтвердити до 28 лютого 2025 року. Проте деякі організації досі очікують на перевірку поданих документів.

Постанова Кабміну №76 визначає термін бронювання – 72 години. До 1 квітня підприємства могли використовувати "швидке бронювання" без очікування цього терміну. Тепер же протягом цих трьох діб військовозобов'язані залишаються без відстрочки, поки їх не переведуть на спеціальний військовий облік.

Раніше "Телеграф" писав, кому дадуть відстрочку від мобілізації у квітні. Звільнення від призову надається через сімейні обставини, проблеми зі здоров’ям або роботу у стратегічно важливих сферах.