Снова доставать зимнюю куртку? Когда аномальное тепло покинет Киев

В конце текущей недели киевлянам не стоит ожидать серьезных изменений в погоде, кроме похолодания

Облачность, державшаяся почти всю неделю в Киеве, прогнозируется и 30 января-2 февраля. Кроме нее, в городе местами будет туман и дождь, а температура будет постепенно падать.

Холоднее всего будет в воскресенье, когда показатели на термометрах достигнут 0. Об этом говорится в прогнозе Meteofor.

В первой половине пятницы, 31 января, должен продержаться туман, а с утра и до наступления вечера — мелкий дождь. Температура в городе днем зафиксируется около +6 градусов, а ночью она опустилась до +3 градусов. Сила ветра в этот день не превысит умеренных 7 м/с.

Суббота, 1 февраля, подготовила киевлянам сильную облачность, хотя иногда лучики солнца будут радовать город. Дождей не предвидится. В этот день будет холоднее, чем в пятницу, ведь в дневное время показатели на термометрах достигнут +4 градусов, хотя ночью должно быть +6 градусов. Наибольшие порывы ветра ожидаются в начале второй половины суток — свежие 9 м/с.

А вот в воскресенье, 2 февраля, кроме сильной облачности, прогнозируется еще большее похолодание. Днем температура еще будет "плюсовой" до +2 градусов, но ночью она упадет до 0. Сила ветра не превысит умеренных 7 м/с.

Ранее Телеграф писал, что в феврале Украину накроют серьезные морозы. Местами они достигнут -21 градуса.