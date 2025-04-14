Росіяни атакували дронами пасажирський потяг: у Чернігівській ОВА розповіли про наслідки та показали фото

Керівник адміністрації показав пошкоджений вагон

Російські війська атакували ударними дронами пасажирський потяг у місті Семенівка на Чернігівщині у понеділок, 14 квітня. На щастя, обійшлося без жертв.

Про це повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус. За його словами, на момент атаки до відправлення потяга залишалося пів години, тож пасажирів у вагонах ще не було.

"Сьогодні росіяни ударними дронами обстріляли пасажирський потяг у Семенівці. До його відправлення було пів години, тому, на щастя, пасажирів ще не було. Пошкоджений вагон. Обійшлося без жертв", — зазначив Чаус.

Наслідки ворожої атаки

Окрім атаки в Семенівці, вранці того ж дня FPV-дрон влучив у промисловий об’єкт на території Новгород-Сіверського району. Внаслідок удару було пошкоджено один із виробничих цехів.

Чаус також нагадав, що протягом минулого тижня два райони Чернігівської області опинилися під обстрілами. Поранення отримала жінка, медикиня Семенівської лікарні, яка стала мішенню для FPV-дронів. Унаслідок обстрілу пошкоджено два відділення медзакладу.

Крім того, під ворожий вогонь потрапили сільськогосподарські підприємства, дитячий майданчик, автомобіль та житловий будинок. Загалом протягом тижня зафіксовано 135 обстрілів і 275 вибухів. Постраждали 19 населених пунктів області.

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