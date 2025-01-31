Мокрий сніг та мороз. Яким областям на вихідних не пощастить з погодою

На зміну аномально теплому січню прийде морозний лютий — останнього місяця зими очікується до -21 градуса морозу. У вихідні, 1-2 лютого, температура повітря буде ще досить високою, але не всюди, а значну частину країни накриють дощі зі снігом.

За прогнозами Українського гідрометцентру, у суботу, 1 лютого, вночі прогнозується +2 +6 градусів, в денні години повітря прогріється до 2-9 градусів тепла. Вдень в Івано-Франківській та Чернівецькій областях місцями прогнозується невеликий мокрий сніг та дощ.

У неділю, 2 лютого опади у вигляді мокрого снігу та дощу охоплять переважну частину України крім Запорізької, Херсонської, Чернівецької, Івано-Франківської областей, Закарпаття та Криму. Також похолодає, ще з ночі температура повітря опуститься нижче нуля: від -1 до +5. Вдень також місцями буде морозно, в західній частині країни, окрім Закарпаття, в денні години очікується від 1 градусу морозу до 1 тепла. На решті території країни від 0 до +7.

Нагадаємо, як розповів "Телеграфу" відомий синоптик Ігор Кібальчич, із приходом лютого погода поступово почне змінюватися, і зима нагадає про себе відчутним похолоданням, посиленням вітру та снігопадами. Найхолодніше буде у період з 8 по 10 лютого.