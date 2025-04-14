"Вбиває нас саме небо". Снайпер ЗСУ назвав головну проблему на "нулі"

Військові кажуть, що хоч би що їм давали — нова зброя, боєприпаси — вони досі не мають реального захисту від того, що їх вбиває найбільше

Головною проблемою на фронті є "відкрите небо", адже противник все ще може за допомогою дронів оцінювати ситуацію, коригувати та вести вогонь. Вбиває їх найбільше небо — дрони, розвідка, артилерія.

Про це розповів сержант роти снайперів Микола "Раптор" в інтерв’ю РБК-Україна. За його словами, противник зараз технічніше забезпечений, ніж українські військові, адже на початку повномасштабного вторгнення дрони були перевагою України.

"На жаль, як би не хотілося це визнавати — так. На мою думку, ворог сьогодні справді технологічно оснащений краще за нас. Раніше, так, ми мали перевагу в дронах, у гнучкості. А зараз вони просто штампують FPV на потоках. І не просто дрони, а з нормальними камерами, з дальнім зв’язком, із системною логікою застосування", — каже "Раптор".

Сержант зазначає, що наші військові досі не мають захисту від найбільшої небезпеки — дронів, розвідки, артилерії.

"Ми між собою на передку про це говоримо. Що б нам не давали – нову зброю, боєприпаси – ми досі не маємо реального захисту від того, що нас вбиває найбільше. А вбиває нас саме небо – дрони, розвідка, артилерія", — пояснив співрозмовник видання.

Крім того, він наголосив, що знищити "очі" противника зараз немає можливості. Тому ворог постійно стежить за їхніми діями з неба.

"Ми досі не можемо закрити небо. Ні локально, ні глобально. Нас постійно бачать. Постійно. І в цьому – вся проблема. Ми не можемо знищити їхні очі. Ми не можемо завадити їхнім дронам нас знімати, вести, коригувати вогонь. А працювати, коли за тобою постійно хтось спостерігає – ну от у цьому вся складність нашої роботи зараз", — підсумував Микола.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українські військові активно розробляють численні наземні комплекси з дистанційним управлінням. Серед них представлений ще у 2023 році НРК "Лют".

Також "Телеграф" розповідав і про інші наземні роботи на службі в Силах оборони. Наземні бойові дрони "Равлик" та Droid тільки в січні 2025 року кодифікували, але вони вже мають великі перспективи на фронті.