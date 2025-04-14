PlayStation 5 подорожчає в Європі і не тільки. Як це вплине на ціну в Україні

Компанія заявила про скрутні часи

Компанія Sony підвищує ціни на 25% на відому консоль PlayStation 5. Здорожчання очікується у Європі, Австралії та Новій Зеландії.

Про це компанії повідомила у своєму блозі PlayStation. Зазначається, що таке рішення прийнято з врахуванням "складних економічних обставин".

Перші стрибки цін будуть вже з понеділка, 14 квітня, у Європі PS5 Digital Edition коштуватиме 499,99 євро в Європі та 429,99 фунта стерлінгів у Великій Британії (ціни на стандартну PS5 із диском Ultra HD Blu-ray не змінилися). Раніше ціна складала 449,99 євро та 389,99 футів відповідно.

В Австралії за стандартну PS5 із диском Ultra HD Blu-ray треба буде віддати 829,95 австралійських доларів, а за PS5 Digital Edition – 749,95 австралійських доларів.

Стандартна PlayStation 5 у Новій Зеландії коштує тепер 949,95 новозеландських доларів, а PS5 Digital Edition – 859,95 новозеландських доларів. А от вартість PS5 Pro залишається незмінною наразі.

Скільки PlayStation 5 коштує в Україні

Вартість PlayStation 5 в Україні залежить від комплектації та моделі. До прикладу, y PlayStation 5 Slim Digital Edition коштує від 21 299 грн, а от PS5 Pro — майже 43 тисячі грн.

Зауважимо, що ​здорожчання PlayStation 5 в Європі може вплинути на ціну приставки в Україні, проте це буде не одномоментно. Адже у жовтні 2020 року Sony офіційно підіймала вартість PS5, тоді в Україні вона зросла на 800 грн, а PS5 Digital Edition — на 500 грн. Але у липні 2023 року компанія знизила ціни на PS5 в Україні на 11,9%.

Раніше "Телеграф" розповідав, на скільки можуть зрости ціни на продукти після квітневих заморозків в Україні.