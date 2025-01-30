В Україну повертаються снігопади. Засипатиме два дні поспіль (карта та дати)

У лютому українців чекають погодні сюрпризи

Аномально тепла зима, яка трималась в Україні майже два місяці, вже на початку лютого відступить. Адже з 5 лютого українців очікують два дні справжніх снігопадів.

Про це йдеться на порталі Ventusky. Зазначається, що зміна температури та збільшення опадів пов'язані зі зміною напрямку руху вітру.

Коли в Україні засніжить

Вже з 5 лютого на території країни почне змінюватись погода. У середу синоптики прогнозують значний снігопад на заході, півночі та в центрі країни. У східних та південних регіонах також може сніжити, але не сильно. Сніжній погоді сприятиме невеликий мороз. На заході стовпчик термометра подекуди опуститься до -8 градусів, а на півночі до -4 градусів. Центральні та східні області очікує до -4 градусів, а от на півдні буде до -2 градусів.

Погода 5 лютого зранку

Погода 5 лютого вдень

У четвер, 6 лютого, Україну продовжить засипати снігом. Проте лише центральні області оминуть надмірні опади. А от морози в цей день стануть ще лютішими. Найхолодніше буде на заході країни, де у гірських регіонах стовпчик термометр покаже -12 градусів. Північні області очікує до -3 градусів, а південні до -2 градусів. На сході та в центрі країни синоптики прогнозують до -3 градусів.

Погода 5 лютого зранку

Погода 5 лютого вдень

Протягом 5-6 лютого швидкість руху вітру коливатиметься у межах 10-15 м/с, що сприятиме завірюхам та ускладненню руху транспорту по дорогах. Але вже з 7 лютого сніжна погода відступатиме.

Нагадаємо, що в Україну з лютого можуть повернутись графіки відключення світла через зміну погоди.

Раніше "Телеграф" розповідав, яких температур очікувати у лютому українцям.