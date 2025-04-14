Долар США продовжує дешевшати у світі: яка ситуація в Україні

Нестабільність долара може тривати й надалі

Долар США втрачає свої позиції на світових ринках уже п'ятий день поспіль. Вартість американської валюти знизилась на 0,2% і досягла найнижчого рівня з жовтня минулого року.

Експерти пояснюють це невизначеністю в економічній політиці США, через яку інвестори почали сумніватися в надійності американських грошей. Про це пише Bloomberg.

За словами видання, падіння долара триває вже майже тиждень поспіль. Показник Bloomberg Dollar Spot, який вимірює силу долара порівняно з іншими світовими валютами, показує найдовшу серію знижень за останні місяці.

Фахівці з фінансів кажуть, що інвестори зараз переглядають важливість долара у світовій економіці. "Тривога на ринках щодо американських облігацій та долара швидше за все продовжиться", — сказав виданню Дерек Халпенні з компанії MUFG.

Через ослаблення довіри до долара інвестори почали більше вкладати в золото, ціна на яке досягла рекордних показників. Експерти вважають, що нестабільність долара може тривати, доки США не визначаться з чіткою економічною стратегією.

Згідно з аналізом Bloomberg курс долара до гривні станом на ранок 14 квітня становить 41,32 грн, знизившись на 0,08% порівняно з попереднім днем.

Аналіз курсу долар-гривня за день (14 квітня), Bloomberg

Аналіз курсу долар-гривня за місяць (11 березня - 11 квітня), Bloomberg

Втім, попри світову тенденцію до ослаблення долара, в Україні спостерігається протилежна ситуація. За останній тиждень готівковий долар зріс у ціні на 27 копійок у продажу (до 41,56 грн) і на 23 копійки у купівлі (до 40,90 грн).

Динаміка середнього курсу долар-гривня за день, Мінфін

Динаміка середнього курсу долар-гривня за місяць, Мінфін

Національний банк України також змінив низхідний тренд на висхідний з 10 квітня, встановивши на понеділок, 14 квітня, офіційний курс долара на рівні 41,39 грн, що на 20 копійок більше, ніж тиждень тому.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, де вигідніше обміняти долар на гривню. Долар можна обміняти як в банку, так і в обміннику, але курси точно відрізнятимуться.