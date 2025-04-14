Трамп лютує через резонансне інтерв’ю CBS News з Зеленським і сюжет про Гренландію. Що йому не сподобалось

Він подав в суд на редакцію

Президент США Дональд Трамп різко розкритикував телеканал CBS та його програму 60 Minutes після виходу сюжетів про Україну та Гренландію. Він вважає, що мовник має заплатити "велику ціну" за свої дії.

Трамп висловив своє обурення у дописі на платформі TruthSocial, передає АР. Він заявив, що програма "60 Minutes" майже щотижня згадує його ім'я у "принизливій і наклепницькій" формі, але останній ефір, на його думку, був особливо образливим.

Президент США закликав голову Федеральної комісії з комунікацій Брендана Карра накласти максимальні штрафи на канал за "незаконну і протиправну поведінку".

Причиною невдоволення Трампа стало інтерв'ю з Президентом України Володимиром Зеленським, під час якого український лідер запросив Трампа відвідати Україну, щоб на власні очі побачити наслідки російської агресії.

Того ж дня в етері "60 Minutes" вийшов репортаж кореспондента Джона Вертгайма з Гренландії, де йшлося про реакцію місцевих жителів на бажання Трампа встановити контроль над цією територією.

Трамп заявив, що "60 Minutes" вже не є новинним шоу, а "нечесними політичними операторами, які лише маскуються під новини", і наполягає на відповідальності за їхні дії.

Раніше Трамп подав позов на $20 млрд проти "60 Minutes" через монтаж інтерв'ю з колишньою кандидаткою у президенти від Демократичної партії Камалою Гарріс минулої осені.

Втім, це не перший випадок, коли Трамп скаржиться на роботу ЗМІ. Так, у січні Міністерство внутрішніх справ США видало розпорядження про перейменування Мексиканської затоки на Американську. У лютому Білий дім заборонив журналістам Associated Press доступ до Овального кабінету та борту Air Force One через відмову використовувати нову назву. Наприкінці лютого AP подало до суду на адміністрацію Трампа, а 9 квітня федеральний суддя зобов'язав Білий дім поновити участь агентства у президентському пулі журналістів.

Раніше "Телеграф" також писав, що Зеленський вперше підтвердив, що ЗСУ б'ються в Бєлгородській області РФ.