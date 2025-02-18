У Києві тримаються стабільні морози. Чи сніжитиме цими днями

Температура місцями опустилась до -10 градусів

Погода у Києві 18-20 лютого очікується переважно хмарною та морозною, але найбільші "мінуси" будуть вночі. Крім того, у середу варто готуватись до невеликого снігу.

Однак сонце цими днями іноді тішитиме містян своїми промінцями. Найменш хмарним днем з-поміж цих буде вівторок, як повідомили у Sinoptik.

Ранок та день у вівторок, 18 лютого, передбачається хмарним, однак вечір буде ясним. Опадів не прогнозується. Денна температура опуститься до -2 градусів, але вночі було холодніше — -10 градусів. Сила вітру не перевищить легких 1 м/с.

Протягом всієї середи, 19 лютого, небо над Києвом буде хмарним. Ввечері має пройти невеликий сніг. Температура у денний час знизиться до -1 градусу, а вночі — до -9 градусів. Найбільші пориви вітру мають відбутись на початку другої половини доби — легкі 2 м/с.

У четвер, 20 лютого, сонце також рідко з'являтиметься з-за хмар. Синоптики не обіцяють опадів. Повітря вдень охолоне до -5 градусів, а вночі — до -8 градусів. Максимальна сила вітру передбачається вдень — легкі 2 м/с.

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