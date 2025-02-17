Трохи терпіння: коли в Україні почнуть спадати морози (мапа)

Потепління прийде до України ближче до календарної весни

Після аномального тепла в січні, що супроводжувалося цвітінням підсніжників у Києві і не тільки, на Україну обрушилися рясні снігопади та скрипучі морози. У деяких населених пунктах падіння температури повітря спричинило відключення електроенергії.

Однак і холоди триватимуть не завжди. За даними метеорологічного порталу Ventusky, українцям варто очікувати на потепління з 25 лютого, ближче до календарної весни.

Теплі повітряні маси вторгнуться на територію нашої країни з північного заходу. Найтепліше цього дня буде у Волинській, Львівській та місцями у Закарпатській областях. Там повітря прогріється до +1 градуса.

Найхолодніше цього дня буде у північних та східних регіонах. Там термометри покажуть до -9 градусів. У Київській та Житомирській областях найнижча температура складатиме -6 градусів. На решті території синоптики прогнозують від -1 до -4.

Нагадаємо, 17 лютого, найбільше похолодання відчули мешканці західних областей. У Рівному о 7-й ранку зафіксували -17 градусів Цельсія. А на півночі Рівненщини загалом було -27.

Оскільки потепління прийде ще нескоро, за даними метеорологів, 18 лютого вночі температура опуститься до -8...-13, у північних та східних областях, а також у Карпатах до -14...-19, місцями -21 морозу.