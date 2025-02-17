Морозно та сніжно. Коли Києву готуватись до -12 градусів та ожеледиці

Синоптики дали прогноз на найближчі дні у столиці

Початок цього тижня у Києві, 17-19 лютого, буде переважно хмарним, морозним та місцями мокрим. Тому синоптики попереджають киян про ожеледицю.

Температура упродовж цих днів коливатиметься в межах -2…-4 градусів у денний час та від -9 до -11 градусів вночі. Такий прогноз дав ресурс Meteofor.

Упродовж понеділка, 17 лютого, переважно триматиметься хмарність. Вночі пройшов невеликий сніг. Повітря вдень охолоне до -4 градусів, а вночі було холодніше — -9 градусів. Найбільші пориви вітру прогнозуються вдень — помірні 6 м/с.

Вівторок, 18 лютого, очікується ясним, але найморознішим з-поміж цих днів. Вдень температура опуститься до -2 градусів, а вночі — до -11 градусів. Максимальна сила вітрів передбачається у денний час — помірні 6 м/с.

Середа, 19 лютого, принесе у місто знову хмарність та трішки опадів. Дрібний мокрий сніг має йти протягом другої половини доби. Температура вдень не опуститься нижче -2 градусів, а вночі — -10 градусів. В обід мають відбутись найбільші пориви вітру — свіжі 8 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деякі області України може затопити після снігопадів.