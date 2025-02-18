В Киеве держатся стабильные морозы. Будет ли снежить в эти дни

Температура местами опустилась до -10 градусов

Погода в Киеве 18-20 февраля ожидается преимущественно облачной и морозной, но самые большие минусы будут ночью. Кроме того, в среду следует готовиться к небольшому снегу.

Однако солнце в эти дни иногда будет радовать горожан своими лучами. Наименее облачным днем из этих дней будет вторник, как сообщили в Sinoptik.

Утро и день во вторник, 18 февраля, предполагается облачным, однако вечер будет ясным. Осадков не прогнозируется. Дневная температура опустится до -2 градусов, но ночью было холоднее — -10 градусов. Сила ветра не превысит легких 1 м/с.

В течение всей среды, 19 февраля, небо над Киевом будет облачным. Вечером должен пройти небольшой снег. Температура в дневное время снизится до -1 градуса, а ночью — до -9 градусов. Наибольшие порывы ветра должны состояться в начале второй половины суток — легкие 2 м/с.

В четверг, 20 февраля, солнце также редко будет появляться из-за облаков. Синоптики не обещают осадков. Воздух днем остынет до -5 градусов, а ночью — до -8 градусов. Максимальная сила ветра предполагается днем — легкие 2 м/с.

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