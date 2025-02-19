Опять до -10 градусов. Когда в Киеве будет холоднее всего в эти дни

В течение среды-пятницы в столице не прогнозируется существенных изменений в погодных условиях

Морозная и облачная погода продолжает держаться в Киеве. В течение 19-21 февраля существенных изменений не ожидается, но местами будет снежить.

Температура днем будет колебаться в пределах 0…-4 градусов, а ночью — -7…10 градусов. Такой прогноз дали в Meteofor.

Погода в среду, 19 февраля, ожидается переменно облачной. Вечером должен пройти небольшой снег. Воздух днем остынет до 0, а ночью было -8 градусов. Наибольшие порывы ветра прогнозируются утром и днем — умеренные 6-7 м/с.

Четверг, 20 февраля, принесет в город лишь сильную облачность. Осадков не предвидится. Дневная температура упадет до -4 градусов, а ночная — до -7 градусов. Самые сильные порывы ветра ожидаются утром и днем — умеренные 6-7 м/с.

В последний день рабочей недели, 21 февраля, солнце редко будет появляться из-за облаков. Показатели на термометрах в дневное время снизятся до -4 градусов, а в ночное — до -10 градусов. Сила ветра не превысит слабых 5 м/с.

Ранее "Телеграф" писал о том, когда в Украине начнут спадать морозы. Синоптики прогнозируют, что потепление придет в конце этого месяца.