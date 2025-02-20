Буде ще холодніше. Температура у Києві може впасти до -12 градусів, прогноз

Найближчими днями у столиці продовжать триматись морози

Упродовж 20-22 лютого погода у Києві суттєво не зміниться. Синоптики прогнозують мінливу хмарність, але без опадів, а також коливання температур.

Найхолоднішим днем з-поміж цих трьох має бути субота, адже вранці показники на термометрах опустяться до -12 градусів. Про це йдеться у прогнозі від Meteofor.

Наразі, вранці 20 лютого, у місті мінлива хмарність. Вдень та ввечері хмари також не покинуть місто. Опадів не прогнозується. Повітря вдень охолоне до -3 градусів, але вночі було -6 градусів. Найбільша сила вітру передбачається вранці-вдень — помірні 6-7 м/с.

Останній день робочого тижня, 21 лютого, очікується переважно ясним. Температура у денний час опуститься до -3 градусів, а вночі — до -9 градусів. Сила вітру не перевищить слабких 5 м/с.

А от у суботу, 22 лютого, небо весь час буде ясним. Хоча морози в цей день будуть найбільшими, адже вдень буде -3 градуси, а вночі — -11 градусів. Пориви вітру не сягнуть вище легких 2 м/с.

Раніше "Телеграф" писав про те, що вже скоро в Україну увірветься потепління до +15 градусів.